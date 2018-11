Colin Farrell zat bijna in Boyzone

„Colin zat net als ik bij de laatste tien”, vertelt Mikey Graham in de Britse tv-show Lorraine. „In eerste instantie werden we allebei afgewezen. Ik weet zeker dat Colin daar echt verdriet van had.” Mikey mocht echter een tweede auditie doen en zo geschiedde: hij werd het vijfde lid van Boyzone.

De boyband heeft deze maand hun laatste album Thank You & Goodnight uitgebracht om hun 25-jarig jubileum te vieren. In 2019 gaan de mannen voor de laatste keer op tournee.

Colin was 17 toen hij werd gevraagd auditie te doen voor Boyzone. „Ik stond op de dansvloer in Dublin. Ik droeg een leren broek en rubberen shirt toen Louis Walsh naar me toe kwam. Hij zei: ’Ik ben bezig met een nieuwe boyband, het gaat gigantisch worden. Zou jij daar ook in willen?’ Ik was meteen enthousiast en ben de volgende dag naar de auditie gegaan. Er waren 150 jongen met een spray-tan kleurtje en strakke shirtjes. Ik ging naar binnen en zong twee keer Careless Whisper. Het moest twee keer omdat ze niet konden geloven hoe ik klonk.”