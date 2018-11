Aerosmith-gitarist Joe Perry zegt tournee af

„Ik wil iedereen bedanken voor de lieve berichtjes die ik deze week heb ontvangen. Ik ben thuis en het gaat goed met mij, maar de arts adviseert iets meer rust voordat ik weer ga rocken. Dus helaas heb ik mijn aankomende tournee moeten afzeggen”, aldus Perry. „Ik wens jullie fijne feestdagen en ik kijk ernaar uit om jullie in 2019 te zien.”

Anderhalve week geleden zakte Perry backstage in elkaar na een optreden met Billy Joel. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de rocker zou extra zuurstof toegediend hebben gekregen. Hij moest mee naar het ziekenhuis, waar hij een paar dagen verbleef. In de zomer van 2016 gebeurde iets soortgelijks. Perry zakte toen op het podium in elkaar. Hij zei dat hij uitgedroogd en oververmoeid was. Een paar weken later trad hij al weer op.

Met het afzeggen van Perry’s soloconcertreeks is zijn eerstvolgende optreden op 1 februari 2019 in de Amerikaanse stad Atlanta met Aerosmith. In april begint de band vervolgens met een serie concerten in Las Vegas.