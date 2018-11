Extra politiebewaking bij Keuls concert Kylie Minogue

„De organisatie nam contact met ons op vanwege een mogelijke dreiging gebaseerd op hun evaluatie van socialemediaplatformen”, aldus een woordvoerder van de politie. „In zulke gevallen kunnen we ons niet passief opstellen.”

De verontrustende berichten kwamen uit België, waar een verwarde man online dreigingen verspreidde aan het adres van de 50-jarige zangeres. Rond de concertzaal waren foto’s van de man opgehangen, en alle mannelijke concertgangers werden volgens Bild gefouilleerd.

Het concert verliep uiteindelijk zonder problemen. Het is niet duidelijk of Kylie op de hoogte was van de dreigementen. De Australische bedankte bezoekers na afloop van het concert op Twitter, maar repte met geen woord over de aangescherpte veiligheidsmaatregelen. Zij is bezig met haar Golden Tour en staat donderdagavond in AFAS Live in Amsterdam.