Aaron Carter wordt vader en bijt van zich af

Het broertje van Backstreet Boy Nick kan het niet laten op bijna elke kritische tweet uitgebreid te reageren. Zo laat hij weten dat hij moeilijke tijden heeft gehad, die hij heeft overwonnen en dat hij nu trots en gelukkig is, zeker nu hij een gezinnetje gaat stichten met zijn vriendin Lina. Dat laat hij in meerdere reacties op tweets laat weten en bronnen bevestigen aan E! dat zij zwanger is.

Ook maakt hij duidelijk dat hij niet verantwoordelijk is voor het cancelen van zijn concerten in de UK. Op de vraag van een volger hoe het kan dat hij niet zo succesvol is geworden als Justin Bieber, zegt hij: „Luister man, ik kan hier zitten en daar niets op zeggen, maar ik zat al in de business voordat hij was geboren. Ik heb het moeilijker gehad maar ben er altijd weer bovenop gekomen. Nee, ik ben niet Justin Bieber, ik ben Aaron Carter. Ik ben ook nog in ontwikkeling. Deze kids hebben mij NOOIT respect getoond.”

Aaron mocht op zijn tiende zingen in het voorprogramma van de Backstreet Boys en kreeg uiteindelijk een platencontract. Hij bracht het album Aarons Party uit en scoorde een bescheiden hit met I Love Candy. De laatste jaren is de inmiddels dertigjarige vooral in het nieuws vanwege een aantal arrestaties en problemen met mentale aandoeningen en verslavingen. Het lijkt nu echter een stuk beter te gaan met de zanger, die onlangs een nieuwe plaat uitbracht.