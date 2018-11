Chrissy Teigen had voetverbod in modellencontract

„Ik heb van die Aziatische junglevoeten”, grapt de half-Thaise echtgenote van John Legend in de talkshow van Ellen DeGeneres. „Ze zijn bedoeld om mee in bomen te klimmen.”

John pest haar geregeld met haar voeten, vertelt Chrissy. „Hij zegt altijd dat als ik overlijd en hij me moet komen identificeren in het mortuarium, hij niet het laken bij mijn hoofd hoeft op te tillen. Hij kan aan de andere kant kijken, want hij herkent mijn voeten zeker.”

Haar voeten toont Chrissy Teigen niet graag Ⓒ Hollandse Hoogte