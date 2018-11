Bella en Gigi Hadid feliciteren Mickey Mouse

„We zijn opgegroeid met Mickey in ons huis, dus het is een grote eer hier onderdeel van uit te maken”, liet Bella weten over het verjaardagsboek waarvoor de foto’s werden gemaakt. Daarin haalt ook Gigi herinneringen op aan de muis, die zijn verjaardag deelt met grote liefde Minnie. „Als we naar Disneyland gingen, renden mijn zus en ik altijd als eerste naar Mickey en Minnie toe..”

Bella poseert voor de uitgave met één van de eerste Mickeypoppen die is gemaakt, een exemplaar uit 1932 dat ze te leen kreeg uit Disney’s archieven. „Er zit zoveel geschiedenis in deze kleine muis”, schrijft het model. Bij een foto waarop ze met versierde Mickey-oren gekiekt is, laat ze weten: „Disney is een constante bron van blijheid en betovering geweest in mijn leven en dat van vele miljoenen andere. Familievriend meneer M. Mouse is deze week 90 geworden en ik heb ervan genoten om dat te vieren in deze special.”

De Hadids zijn niet de enige modellen die in het boek stilstaan bij de 90e verjaardag van de creatie van Walt Disney. Ook Karen Elson, Shenelle Williams, Cara Taylor en Vittoria Cerreti werden gekiekt met Mickey-oren, in een Minnie-jurk of bedolven onder Mickey-knuffeldieren.