Mariah Careys zoontje gaf over op jurk Michelle Obama

Het gebeurde in 2013, toen zoontje Moroccan – Rocky – twee jaar was en de zangeres aanwezig was bij het aansteken van de kerstboomverlichting, vertelt Carey aan Andy Cohen in zijn show Watch What Happens Live. De reactie van de First Lady van destijds hielp ook niet echt om haar vernedering weg te nemen. „Ze zei: ’Dank je, ik zal deze jurk nooit meer kunnen dragen, Rocky. Dus dank je wel.’”

Het was niet het enige gênante moment waar Mariah Carey openhartig over sprak in de show. Ze herinnert zich ook nog dat ze per ongeluk tijdens de Golden Globes in januari in de stoel van Meryl Streep ging zitten, toen zij naar het toilet was. „Het was zo eng toen ik me realiseerde dat ik in haar stoel zat. Maar gelukkig deed ze er niet moeilijk over.”