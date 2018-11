Liefdadigheid redde leven van Sarah Ferguson

De hertogin van York houdt zich al bijna dertig jaar bezig met liefdadigheidswerk voor kinderen. Dit werk helpt niet alleen kinderen, maar ook Sarah zelf. „Mijn werk heeft mijn leven gered. Het houdt mij dankbaar en het houdt mij nuchter”, zei Fergie tegen Britse media tijdens de lancering van de nieuwe campagne Count Me In van de organisatie Street Child.

Het zorgde er ook voor dat ze altijd heeft beseft hoeveel geluk haar eigen kinderen hadden, ondanks de uitdagingen waar Eugenie en Beatrice persoonlijk mee kampten. „Eugenie is, zoals jullie weten, gehandicapt en heeft metalen pinnen van 30 centimeter in haar rug”, legt Sarah uit. „Beatrice is dyslectisch en had hulp nodig op school. En toch hebben ze onderwijs genoten, dus waarom is die luxe niet weggelegd voor elk ander kind? En waarom is het een luxe?”

Ferguson is sinds een paar maanden beschermvrouwe van Street Child. Deze liefdadigheidsorganisatie is in juli ontstaan uit een fusie van het gelijknamige Street Child en haar eigen Children in Crisis, die zij in 1990 oprichtte. De organisatie beoogt kinderen in arme landen onderwijs te geven.

Met de nieuwe campagne hoopt zij geld op te halen om schooluniformen aan te schaffen, leraren op te leiden en scholen te bouwen voor kinderen in tien verschillende landen. „Er zijn 121 miljoen kinderen die niet naar school gaan, omdat die gelegenheid er niet is. Dat getal moet veranderen.”