Comebacksingle Cheryl Cole geen succes

Op streamingdiensten als Spotify doet haar nummer het iets beter, maar ook hier blijft ze ver achter bij nummer 1 thank u, next van Ariana Grande. De positie van de nieuwe single zou voor Cole bepalend zijn, vertelde ze eerder aan The Guardian: zou het bijvoorbeeld op nummer 80 binnenkomen, dan kan ze haar tijd wel beter besteden, namelijk aan haar zoon Bear. Het is afwachten wat ze besluit te doen, nu de single op een redelijke plek binnenkwam, maar zo snel weer zakt.

Voor Cole, ooit één van de vijf leden van Girls Aloud, betekent het in elk geval een tweede professionele tegenslag in korte tijd. Eerder werd ze al bespot om haar optreden bij X Factor. Critici vonden niet alleen dat ze vreselijk slecht zong, ook noemden de tabloids haar optreden veel te sexy voor de talentenjacht. Cole kroop in haar optreden over de grond en likte aan haar hand, in een scène die de Britse krant Mirror omschreef als bizar.

Op Instagram sloeg Cole terug naar haar critici. Ze noemt de tabloidcommentaren onevenredig negatief en ze beklaagt zich over het commentaar op haar voorkomen en lichaamsvorm- en omvang. Verder bedankt ze haar fans voor alle lieve berichten.