Maxim Hartman verdedigt lust met backpackvrouw in ’halfblote reet’

Een foto van een halfblote vrouw die aan het backpacken lijkt, is voor hem een voorbeeld van een plaatje waarmee hij dagelijks wordt overspoeld. „Vrouwen die hun prachtige uiterlijk en lichaam doelbewust exploiteren. Voor alle duidelijkheid: Dit is hun goed recht. Ook vrouwen mogen natuurlijk doen waar ze zelf zin in hebben. Lekker in je halfblote reet gaan backpacken? De muggen zullen juichen.”

Vrouwen hoeven zich wat hem betreft dan ook zeker niet te bedekken. En, benadrukt hij nog maar even: „Half of helemaal bloot of uitdagend rondlopen of poseren is ook absoluut geen vrijbrief voor mannen om zonder toestemming aan vrouwen te zitten.”

Smeerlappen

Dan komt de grote ’maar’. „Wat mij wel stoort is dat wanneer mannen vervolgens op deze prikkels reageren, dat ze dan vrij snel als seksisten en smeerlappen bestempeld worden. Mannen moeten dealen met hun seksuele gevoelens want vrouwen zitten er blijkbaar niet op te wachten. Dit stuit mij tegen de borst. Het is namelijk tegennatuurlijk en schijnheilig. Vrouwen weten dondersgoed wat ze doen. En als ze niet begrijpen wat de effecten er van zijn op mannen, hebben zij een gebrek aan inlevingsvermogen. Niet de mannen.”

En om deze boodschap maar eens goed over het voetlicht te krijgen, deelt hij deze ook op Twitter, het platform waarop hij ook een einde maakte aan zijn ’fittie’ met Olcay.