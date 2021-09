Oud stripboek voor 3,6 miljoen dollar verkocht

De veiling verbrak daarmee het record dat eerder dit jaar door een ander superheldenstripboek werd gezet. In april ging Action Comics No. 1 voor 3,25 miljoen dollar onder de hamer. In dit stripboek maakte Superman zijn debuut.

Het stripboek met Spider-Man was volgens veilinghuis Heritage Auctions in bijna perfecte staat, beter dan elke andere editie die ze ooit gezien hebben. Slechts drie andere comics kregen ooit een dergelijk hoge waardering van 9,6 op een schaal van tien wat betreft de staat van het item.

Vicepresident Lon Allen van het veilinghuis is blij met de veiling. „Met welk ander stripboek konden we het beste het record breken dan met een van Marvels meest geliefde superhelden, Spider-Man?”, zegt hij in een verklaring. „Ik ben vereerd dat ik onderdeel mocht zijn van een van de meest belangrijke stripboekverkopen tot nu toe. In mijn twintig jaar bij Heritage is het op de markt brengen van het duurste boek ooit het hoogtepunt van mijn carrière.”