Lange Frans: ’Door dit nummer klaar met gedoe Lil Kleine’

Volgens de rapper zelf is het vooral een ’eerlijke plaat’. „Als je echt een disstrack gaat maken naar iemand, dan klinkt het harder”, vertelt Frans. Over zijn botsing met Lil Kleine zegt hij dat hij vooral teleurgesteld is. „Op veel vlakken zijn er afspraken gemaakt en dat is niet helemaal goed gegaan. Vanaf het moment dat hij me niet meer nodig had, heeft hij me ook niet meer gebeld.”

Volgens de rapper is hij door het voorval geen vrienden meer met Kleine. Het schrijven van het nummer noemt Frans zelf therapeutisch. „Het is nu uit mijn systeem en nu kan ik er veel makkelijker over kletsen met jullie.”