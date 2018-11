GoT-actrice Natalie Dormer weer vrijgezel

De twee waren sinds 2011 verloofd: Byrne deed destijds een aanzoek op een boot in India. Van een huwelijk kwam het niet, en nu is ook de relatie voorbij. Dormer, die in Game of Thrones Margaery Tyrell speelde, vertelt in een interview dat ze samen ’gigantische meningsverschillen’ hadden.

Dat Dormer en Byrne samen de film In Darkness schreven en regisseerden, deed hun relatie ook geen goed. „Sindsdien hebben we ontdekt dat we op de allerslechtst denkbare manier samen het script schreven”, vertelt Dormer. „Omdat we geen bureau hadden, schreven we thuis. Het ging allemaal mis zodra we ergens fundamenteel over van mening verschilden.”

Het stel had elkaar in 2007 ontmoet op de set van de serie The Tudors.