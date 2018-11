Meghan bezoekt slachtoffers Grenfellbrand

Meghan geeft Hubb kitchen-coördinator Zaheera Sufyaan een knuffel Ⓒ Hollandse Hoogte

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Hubb Community Kitchen in Londen. Daar ontmoette ze slachtoffers van de brand in de Grenfelltoren. Bij die brand in het westen van Londen in juni 2017 kwamen 72 mensen om het leven, zeventig anderen raakten gewond.