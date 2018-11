Sylvana Simons reageert op cover-rel

Sylvana doet dat door de cover zelf te posten en daarbij het gedicht Still I Rise van de overleden dichter en burgerrechtenactiviste Maya Angelou te plaatsen. In dat gedicht komen onder andere de zinnen ’Net zoals stof zal ik opstaan’, ’Wil je me zien breken?’ en ’Ik ben de droom en de hoop van de slaaf’ voor.

Dinsdag werd bekend dat zestig mensen hun abonnement op de VARAGids hadden opgezegd omdat de politicia de cover sierde. Ook lieten lezers weten dat ze de voorkant van de gids hadden afgescheurd, voordat ze die gingen lezen.

