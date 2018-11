Kraftwerk sluit Brits festival af in juli

Kraftwerk is op zaterdag 20 juli de hoofdact op het hoofdpodium van Bluedot. Het meerdaagse festival wordt gehouden op het terrein van het Jodrell Bank Observatory in het plaatsje Lower Withington. Over de verdere invulling van het festival wordt in januari meer bekend.

Verwacht wordt dat Kraftwerk op meer Europese festivals te zien is. In België gaan er geruchten dat de Duitsers op Rock Werchter te zien zullen zijn en het festival Sónar hintte onlangs op Twitter al naar de komst van het elektropop-viertal. Het festival in Barcelona wordt overigens in hetzelfde weekend gehouden als Bluenote.