Veronica Inside-trio gaat praten met LHBT-supporters

„Keer op keer worden we geconfronteerd met homo en flikker”, schrijven zij. „Hoewel dit hoogstwaarschijnlijk niet op ons persoonlijk gericht is, geven deze opmerkingen ons het gevoel dat we minder zijn, er niet toe doen.” Zij wijzen op het opvallende hoge aantal zelfmoorden onder jonge homo’s dan onder hetero’s.

Op Twitter en in een interview met het AD verwijten de briefschrijvers het programma Veronica Inside ook bij te dragen aan dit homofobe klimaat in de sportwereld. „Deze homofobe grappen staan symbool voor het probleem”, schrijven zij op Twitter. „Zo werkt een voorbeeldfunctie. Tijd dat Wilfred Genee en de rest daar bewust van worden.” Een van hen laat weten: „Johan Derksen realiseert zich absoluut niet wat zijn opmerkingen doen met jongere voetballers die nog in de kast zitten. Uit de kast komen kan voor een onzeker iemand heel heftig en eenzaam zijn.”

Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee bespraken maandagavond het initiatief van de jongens. Derksen stelde hier dat homo’s meer zelfspot zouden moeten hebben. Zijn opmerkingen kregen veel kritiek op Twitter.

Harde grappen

Wilfred Genee laat woensdagmiddag weten inmiddels contact met de briefschrijvers te hebben gehad. „We staan altijd open voor een gesprek met de jongens”, stelt Genee. „We maken harde grappen die bij de een beter overkomen dan bij de ander. Ik merk dat er bij mijn homoseksuele vrienden ook een duidelijke tweedeling is.” Of het drietal dit soort grappen niet achterwege zouden moeten laten als trouwe voetbalfans er echt door worden gekwetst, wil Genee niet zeggen. „We moeten wel oppassen niet te snel te gekwetst te doen met z’n allen tegenwoordig.”

Het is niet de eerste maal dat het programma, dat vroeger Voetbal Inside heette, onder vuur ligt vanwege vermeende homofobe, seksistische en racistische grappen. Toen René van der Gijp eerder dit jaar de Belgische transgender Bo van Spilbeeck belachelijk maakte, riepen mensenrechtenorganisaties en politici zelfs op tot een boycot van het programma. RTL bood na een gesprek met de drie mannen excuses aan.