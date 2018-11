BN’ers sluiten zich aan bij #BOOS-petitie

In die video’s stellen zij één of twee van de vierhonderd kinderen voor die in aanmerking zouden moeten komen voor een kinderpardon. Ook Supergaande, Nasrdin Dchar, Katja Schuurman, Birgit Schuurman, Sef, Tim Senders en Thomas van der Vlught van Stuk TV zetten zich in voor de campagne #Eigeland.

Na de première van zijn #BOOS-documentaire Terug Naar Je Eige Land begin november, maakte hij zijn initiatief bekend. In de film volgt hij een groep van 400 gewortelde asielkinderen. Hij wil voorkomen dat deze kinderen, die in Nederland zijn geboren of hier langer dan vijf jaar wonen, het land uit moeten. Hij voert daarom actie voor een kinderpardon ’dat wél werkt’. De benodigde 40.000 handtekeningen, om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, had Hofman razendsnel binnen. Inmiddels is het burgerinitiatief al meer dan 230.000 keer getekend.