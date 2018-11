Festival A Day At The Park verhuist naar R’dam

De afgelopen jaren werd het festival gehouden in het Amsterdamse Bos in Amstelveen. De verhuizing naar Rotterdam is opvallend, want organisator ALDA maakte dit jaar bekend dat het A Day At The Park na tien jaar zou stoppen.

Rotterdam is blij met het festival. „We wilden in Rotterdam heel graag een dance-event met landelijke uitstraling. Dat is met A Day At The Park gelukt”, zegt Heleen Hulshof van Rotterdam Festivals.

Rotterdam maakte ook bekend dat het urbanfestival TikTak in Rotterdam West neerstrijkt, het hiphopfestival Get Loose in Zuid een tweede editie krijgt en het grootste streetart-festival ter wereld Pow!Wow! komt terug in 2019.