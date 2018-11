Romy Monteiro krijgt eerste Sinterklaas Meezingboek

Het Meezingboek, een initiatief van Unilever en Etos, bevat in totaal vijftien sinterklaasliedjes: elf bekende en vier nieuwe liedjes. Die zijn te beluisteren op de website of Spotify. De illustraties in het sinterklaasboek zijn van Mark Janssen.

Romy is de vierde zangeres die de haar stem leent aan het boek. Voorgaande jaren zongen Angela Groothuizen, Kim-Lian van der Meij en Maan over Sinterklaas, pieten, pepernoten en cadeautjes.