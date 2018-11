Ook Jan Smit te gast bij Bolle Jan-concert

Zijn jubileumconcert vindt plaats in de Amsterdamse discotheek Escape. Voorafgaand aan het optreden is er een kroegentocht langs de vier favoriete cafés van Redeker.

De zanger brak door met singles als Lieve Mathilde, Twee Bruine Ogen, I Love You, Kijk Om Je Heen en Ik Wil Dansen. In 2014 en 2015 ontving hij een Party Award voor ’Populairste Party Artiest’ en liet daarmee zangers als Django Wagner, Wolter Kroes en Peter Beense achter zich. In 2015 nam hij deel aan het SBS6 televisieprogramma Bloed, Zweet en Tranen.

Eerder werd al bekend dat Wolter Kroes zal optreden tijdens het Bolle Jan-concert.