Hamilton-ster Miranda krijgt ster in Hollywood

Miranda maakte meerdere musicals, waaronder de megahit Hamilton. In de rapmusical over de Amerikaanse ’founding fathers’ spelen allemaal donkere acteurs de hoofdrol. Het stuk sleepte een wagonlading aan prijzen in de wacht en zorgt zowel op Broadway als in Londen al jarenlang voor uitverkochte zalen.

De acteur-componist maakte recent ook de muziek voor de Disney-animatie Moana. Ook zal hij deze winter te zien zijn in Mary Poppins Returns, het langverwachte vervolg op de filmklassieker met Julie Andrews. De rol van Mary wordt nu gespeeld door Emily Blunt.