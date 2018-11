Veronica neemt geen afstand van LHBT-grappen Derksen

Zo reageert de zender woensdag naar aanleiding van een open brief van een aantal homoseksuele voetbalsupporters. Zij vragen de KNVB en eredivisieclubs meer te doen tegen de homofobie in de sportwereld. Op Twitter maken zij ook het programma Veronica Inside verwijten, omdat hier met grote regelmaat grappen ten koste van LHBT worden gemaakt.

„De heren van Veronica Inside zitten aan tafel om hun mening te geven over voetbal en andere onderwerpen”, legt een woordvoerder uit. „Dat is hun mening en niet altijd de mening van de zender. Veronica vindt tolerantie voor homoseksuelen in de voetballerij uiteraard heel belangrijk.”

Lachen om homograppen

Het fragment met de titel ’Lachen om homograppen’, met het gesprek waarin het drietal dinsdagavond de brief van de voetbalsupporters besprak, stond woensdagavond nog op de website van het programma. Derksen stelde onder meer dat Albert Verlinde op zijn onderbroek het woord ’inside aan de achterkant heeft staan, omdat bij hem de achterdeur altijd open staat’. De drie mannen moesten hier heel hard om lachen. René van der Gijp vroeg aan gast Hans Kraaij jr. of hij ’lekker in bad zou gaan’ met een voetballer die het lef zou hebben om uit te kast te komen.

Derksen maakte zich in het gesprek ook vrolijk over het feit dat de VARAGids tientallen opzeggingen kreeg vanwege ’hysterica’ Sylvana Simons op de cover. „Als je zo irritant bent als mevrouw Simons, dan knappen mensen daarop af, ja”, aldus Derksen.

De ’analisten’ van het programma Veronica Inside hebben woensdag laten weten in gesprek te gaan met de LHBT-voetbalsupporters. Het is niet de eerste keer dat het programma, dat vroeger Voetbal Inside heette, onder vuur ligt vanwege vermeend homofobe, seksistische en racistische ’grappen’.