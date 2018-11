Roxeanne Hazes laat lippen opvullen

Sinds de geboorte van haar zoontje Fender staat het leven van Roxeanne volledig in het teken van haar kleintje. En zoals bij veel verse mama’s gebeurt, komt ook de zangeres nauwelijks nog aan zichzelf toe. Hoog tijd dus om even een momentje in te plannen voor haarzelf.

„Sinds ik gestopt ben met het geven van borstvoeding (omdat ik simpelweg niets meer produceerde) en mijn knappe zoon al mijn schoonheid heeft gepikt, is het nu weer even ’mommy-time’. Dus zijn mijn lippen weer subtiel gevuld met een filler”, schrijft ze op Instagram.

Ze wil nog wel even benadrukken dat ze dit soort behandelingen niet wil promoten. „Iedereen is mooi zoals hij of zij is.”