Dolce & Gabbana schrapt show om ’stokjesrel’

Bekende en onbekende Chinezen reageren op sociale media woest op de reclame, die racistisch zou zijn. Onder de critici bevindt zich de zeer populaire actrice Zhang Ziyi.

Vanwege alle commotie heeft het modemerk een grote show die woensdag in Shanghai zou plaatsvinden geschrapt. Dit gebeurde onder druk van de lokale autoriteiten, die onrust vreesden als het evenement door zou gaan. Ook zeiden veel bekende Chinezen dat zij niet meer wilden komen.

Het is niet de eerste maal dat Dolce & Gabbana onder vuur ligt vanwege een campagne. In 2017 viel een video waarin Peking werd afgebeeld als onderontwikkelde stad slecht in de smaak, waarna het filmpje ook werd verwijderd.