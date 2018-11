Haters laten Sylvana Simons-docu links liggen

Sylvana Simons Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Na Jesse Klaver en Geert Wilders krijgt opnieuw een politicus een gesubsidieerde ego-documentaire van de publieke omroep. Eerder al schreef De Telegraaf dat de documentaire Sylvana, demon of diva wel erg vriendelijk is voor de politica. En hoewel het heersende beeld is dat Simons vooral veel tegenstanders heeft, lijken deze haters de docu massaal te hebben genegeerd. Ze wordt namelijk overladen met positieve berichten.