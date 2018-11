Sylvies nieuwe show omschreven als ’seksistische stront’

Sylvie heeft zelf erg uitgekeken naar haar nieuwe avontuur. „Ik ben zo blij dat eindelijk een van mijn grootste dromen uitkomt”, schreef ze op Instagram. De afgelopen dagen gebruikte ze sociale media dan ook volop om de nieuwe show te promoten met verschillende sexy foto’s. Diezelfde sociale media werden woensdagavond door kijkers van Sylvies Dessous Model gebruikt om hun mening over de show te delen.

Hoewel Sylvie op haar eigen foto’s niets dan lovende reacties krijgt, lijkt de kijker van het programma minder tevreden. Althans, de twitterende kijker dan...

Vernederend

„Omdat ik een overtuigd feministe en genderactivist ben, boycot ik deze seksistische stront”, reageert iemand. „Serieus? Het is zo vernederend”, vindt ook een ander. Weer een ander vat het programma samen als porno.

Maar er zitten ook kijkers bij die er juist erg van balen zo weinig bloot te zien. Anderen klagen over de deelnemers, ze worden omschreven als de afdankertjes van andere shows en worden zelfs vergeleken met koeien. „Deze aflevering is te slecht”, schrijft iemand vol verbazing. Een van de kijkers zegt wel te weten waarom de vrouwen niet in de smaak vallen. „Dat komt er nou van als er geen man in de jury zit.”

Gelukkig voor Sylvie worden de reacties gedurende het programma steeds positiever. Een dame meldt dat ze het programma nog steeds vrouwonvriendelijk vindt, maar dat ze Sylvie juist heel erg lief vindt. Een ander noemt haar heel grappig en mooi, en ook de deelnemers krijgen zo af en toe toch nog complimenten. Helaas voor Sylvie lijken de meest positieve berichten te gaan over het feit dat pas na drie kwartier de eerste reclame kwam.