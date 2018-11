Borsato trots op opbrengst Jij&Ik voor War Child

In de live-uitzending gingen vier kinderen samen met hun vader of moeder, de muzikale strijd met elkaar aan. Op deze manier vroegen ze aandacht voor de bijzondere band tussen ouder en kind, die voor kinderen in oorlogsgebied niet vanzelfsprekend is. Elk koppel bracht twee hits ten gehore. Nummers die voorbij kwamen waren onder meer de hit Zoutelande van BLØF en Father & Friend van Alain Clark.

Marco Borsato is blij met de opbrengst, liet hij weten.