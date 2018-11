’Ex Paris Hilton betaalde ring niet zelf’

Paris zou de ring daarom gewoon willen houden en piekert er niet over om het juweel aan haar ex te geven. „Die ring is van haar, zo simpel is het”, aldus een bekende van de socialite.

De ring deed direct al wenkbrauwen fronsen nadat bekend werd dat Chris Paris ten huwelijk had gevraagd. Hoewel de acteur niet onbemiddeld is met een vermogen van 3,5 miljoen euro, verbleekt hij bij het banksaldo van zijn verloofde. Hilton is goed voor 280 miljoen euro, dus al snel gingen de roddels dat ze haar eigen verlovingsring zou hebben gekocht.

Vrienden van Paris zijn niet verbaasd door de break-up. „Ze was het zat om altijd maar alles te moeten betalen. Ze is te goed voor hem, ze komen echt uit twee verschillende werelden.”