Demi Lovato volledig gefocust op herstel

„Ze wil zich nu omringen met mensen die haar de juiste energie geven en Henri is zo’n type. Ze brengen veel tijd met elkaar door maar het laatste waar Demi nu mee bezig is, is daten. Ze is compleet gefocust op haar herstel en gezondheid. Henri helpt daar daarbij en is haar ’nuchtere’ vriend”, aldus een insider.

Demi was een van de eerste celebs die kleding van Henri droeg, waardoor de twee bevriend zijn geraakt.

„Ze sport veel met een personal trainer, eet goed en heeft een heel andere mindset dan een paar maanden geleden. Ze houdt zich aan de regels die haar zijn opgelegd door specialisten. Ook spendeert ze veel tijd met haar familie, ze is voornamelijk bij haar moeder. Gedurende de week is ze nog altijd veel in de kliniek, om ervoor te zorgen dat ze nuchter blijft.”