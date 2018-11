Chris Martin en Katy Perry treden op voor benefiet Malibu

Onder anderen Chris Martin, Katy Perry, Gwen Stefani en Macy Gray hebben toegezegd op te komen treden op het One Love Malibu Festival.

Ook Robin Thicke, die zijn huis in vlammen op zag gaan, is van de partij. Naast het concert is er eveneens een veiling, waarvan alle opbrengsten naar de Malibu Foundation en de One Love Malibu organisatie zullen gaan.

Het concert vindt plaats op zondag 2 december in Malibu.