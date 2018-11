Ex Tyrese Gibson weigert te werken

In hun strijd om het voogdijschap van hun kind, zijn er verschillende documenten naar buiten gekomen, die de Amerikaanse entertainmentsite TMZ in handen heeft gekregen. Tyrese kan het maar moeilijk verkroppen dat Norma een groot deel van de opvoeding van hun 11-jarige dochter overlaat aan babysitters. De deal die de twee eerder maakten, dat Norma zou gaan werken aan zelfstandig worden, maar daarvan lijkt nog weinig te zijn volbracht.

Zo leverde ze op 21 augustus een factuur in voor zeven uur aan kinderopvang. Toen de advocaat van Tyrese vroeg wat ze die dag gedaan had, antwoordde Norma: „Ik leidde gewoon mijn leven.” Verder zegt de vrouw het druk te hebben met het schrijven van een boek en boodschappen doen. Team Tyrese gelooft hier niets van en is erop gebrand de onderste steen boven te krijgen.

Volgens de documenten gaat het Gibson niet om het betalen van alimentatie, maar wel om het vergoeden van haar advocaatkosten, terwijl Norma zelf geen baan heeft.