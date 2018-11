’Huwelijk prins Harry was zenuwslopend’

Sarah Ferguson tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Ⓒ Hollandse Hoogte

Sarah Ferguson heeft zich voor het eerst uitgelaten over het feit dat ze was uitgenodigd op het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. De hertogin van York was ’aangenaam verrast door hun invitatie’, temeer omdat ze gepasseerd werd bij het huwelijk van prins William en Catherine in 2011.