Floortje Dessing moet stapje terug doen

De afgelopen jaren kreeg ze te maken met knokkelkoorts, een nieroperatie en een hersenvliesontsteking. „Toen ik geopereerd was, maakte ik drie maanden later alweer een tocht met absurde beklimmingen. Ik ben zó gedreven dat mijn lijf dan denkt: vooruit, ik doe wel mee. Maar dat wordt de laatste tijd wat moeilijker”, bekent Floortje in het AD. „Ik moet voorzichtiger zijn, zeker in landen waar van alles heerst.”

Tegenwoordig gaat de doorgewinterde reizigster iets eerder naar een ander land om even te wennen, een beetje te sporten en veel te slapen. „En zo op krachten komen om door te gaan. Ik moet het echt wat rustiger aan doen om het allemaal fysiek vol te houden. Aan de mentaliteit zal het niet liggen.”

Floortje is vanaf donderdagavond te zien op NPO 1 met haar nieuwe reisprogramma Floortje en de Ambassadeurs, waarin ze in het leven duikt van vier ambassadeurs.