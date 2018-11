Weinig kijkers voor docu Sylvana Simons

Woensdagavond zond NPO 2 Sylvana, demon of diva uit. Daar keken 340.000 mensen naar, niet genoeg voor een plekje in de lijst. In de docu wordt de voormalig TMF-vj en politica van Bij1 gevolgd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zondag ging Sylvana: demon of diva in première op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA).

Twitter stroomde woensdagavond wel vol met reacties van kijkers. Op het medium waren de meningen verdeeld: zo prezen veel twitteraars de documentaire. Iemand uit ’team Sylvana Simons’ noemt Simons ’een echte vrijheidsstrijder’, terwijl anderen juist niks van haar moeten hebben. Dinsdag maakte hoofdredacteur Cécile Koekoek van de VARAGids in haar column nog bekend dat het blad abonnees verloor door Simons op de cover te zetten.