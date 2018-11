Arjen Lubach gaat los in Amerikaanse talkshow

Meyers wilde van de tv-presentator graag weten hoe het voelt om in New York over straat te kunnen, zonder herkend te worden. Dat vond Lubach wel fijn, want, zo vertelde hij, er overkwam hem laatst in Nederland nog iets gênants toen hij werd herkend in een café.

„Het was happy hour en ik stond met mijn rug naar de bar. Zo’n gast herkende me toen hij vlak voor me stond en zei: ’Jij bent Arjen Lubach’. ’Ja dat weet ik’, zei ik, alsof je je eigen naam zou vergeten. De man wilde zijn vrienden aan de andere kant van de zaak roepen maar die hoorden hem niet. Waarop hij zijn armen om me sloeg, me optilde en door de tent heen naar zijn vrienden tilde.”

Netherlands Second

Ook Arjens liefdesleven kwam ter sprake, want hij verklapte dat zijn ex-vriendin het had uitgemaakt op het dak van Rockefeller Center, waar de NBC-show wordt opgenomen. De Amerikaanse komiek haalde ook Lubachs filmpje Netherlands Second aan. De Trump-introductie uit zijn programma Zondag met Lubach ging viral waardoor Lubach in Amerika enige bekendheid verwierf.

„Wij hebben in Nederland een cultzanger genaamd Lee Towers. In de video zeggen we: ’meneer Trump, u heeft de Trump Towers, wij hebben Lee Towers’”, aldus Lubach. „Een jaar na het filmpje werden er twee torens gebouwd. Toen belden ze me op of ze die de Lee Towers mochten noemen. Dus door ons stomme filmpje staan er nu in Rotterdam twee grote gebouwen die de Lee Towers heten!”

Zondag met Lubach werd afgelopen zondag voor het laatst dit seizoen uitgezonden. De cabaretier toert de komende maanden door het land met zijn theatershow Arjen Lubach Live!. Zondag met Lubach keert vrijwel zeker terug na de zomer.