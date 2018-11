Schwarzenegger roemt spirit van Amerika

„Ik zag de spirit van Amerika. Brandweerlieden die 24 uur doorwerken en vrijwilligers die voor eten en drinken zorgen”, aldus Schwarzenegger in een video op Twitter. Hij bedankte vervolgens iedereen die hem heeft laten zien wat Amerika groot maakt.

Er is weinig meer over van Paradise. Bijna alle inwoners, zo’n 26.000 mensen, moesten hun huis uit, en er zijn veel huizen verwoest. Ook veel gebouwen zijn in de as gelegd, zoals scholen en ziekenhuizen. Het dodental door de bosbranden is gestegen tot 83. Het aantal vermisten is teruggebracht tot 563.