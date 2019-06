Ophef over vaderdagbericht Bill Cosby

De 81-jarige Cosby, die vaak vaderrollen speelde, deelde een oud filmpje van zichzelf waarin hij praat over racisme en slavernij. „Hé, hier is de vader van Amerika. Ik weet dat het laat is, maar aan alle vaders: het is een eer om een vader genoemd te worden”, schrijft de acteur, die vijf kinderen heeft.

Volgers vinden het echter niet kunnen wat Cosby schrijft. „Ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat Amerika je heeft ontslagen”, reageerde een volger. „Je bent net zozeer een vader als de vieze oom die we niet meer uitnodigen voor Thanksgiving. Je bent nog steeds niet uitgenodigd, Bill”, schreef een ander.

Cosby werd in april veroordeeld voor het drogeren en verkrachten van Andrea Onstead. Hoewel de acteur door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik, is dit de enige zaak waarvoor hij ook daadwerkelijk werd veroordeeld. Zelf blijft hij bij hoog en laag volhouden dat hij onschuldig is.