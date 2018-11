Sieneke gaat acteren

Sieneke Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

We leerden haar allemaal kennen dankzij haar deelname aan het Eurovisiesongfestival in 2010 met het aanstekelijke liedje Ik ben verliefd (Sha-la-lie), maar Sieneke blijkt over meer talent te beschikken dan alleen zingen. De Nijmeegse heeft een rol te pakken in een nieuwe dramaserie.