Frequin had ’meer vrouwen dan Jeroen Pauw’

In de eerste aflevering spreekt Mischa met Willibrord Frequin. Hij vertelt zijn vrouw Gesina als een koningin te behandelen, maar in ruil daarvoor wel iets terug te verwachten. „Mijn vrouw weet dat ze niet iedere dag een spijkerbroek aan moet doen, daar ga ik van over de zeik, dan vind ik haar minder leuk”.

De 77-jarige Frequin neemt geen blad voor de mond over zijn seksleven. „Als ik dan vraag of ze zin heeft om vanavond weer even lekker te vrijen, nou, dan vind ik soms weinig gehoor. Dus dan moet ik dat respecteren, maar zij moet mij ook respecteren. Godverdomme zeg, ik kan net zo goed met mijn zus gaan samenwonen”. Hij vertelt bovendien meer vrouwen dan Jeroen Pauw te hebben gehad. Hoe dat dan te combineren is met monogamie? „Ja, dat is een hele confronterende vraag. Ja... Volgende vraag! Flikker toch op.”

Frans Bauer

Ook Frans Bauer gaat in gesprek met Mischa. Hij is al 25 jaar samen met Mariska en is ervan overtuigd dat je zo’n liefde maar één keer in je leven tegenkomt. „Ik heb mijn grond al gereserveerd, we gaan samen begraven worden”.

Ook haalt hij herinneringen op aan het moment aan het begin van zijn carrière toen Robert ten Brink opeens met zijn All You Need Is Love-camper op de stoep stond. Met videoboodschappen van verschillende meisjes, terwijl Bauer toen al verkering met Mariska had. Resultaat: één huilend meisje in de uitzending. “Ik vind dat nog steeds heel erg, als ik daaraan terugdenk.”

Liefdeslessen is vanaf 29 november wekelijks te beluisteren via de website van NPO Radio 1 en iTunes.