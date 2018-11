Taron Egerton bang voor #MeToo

Ook laat de acteur weten dat hij na de scheiding zichzelf opnieuw heeft uitgevonden door zijn haar af te scheren. Zijn haar was voor de biografische film over Elton John al flink uitgedund en hij had een kale plek gekregen. Hij voelde zich na het scheren als herboren.

Taron zegt op te zien tegen nieuwe dates door de #MeToo beweging. Hij is bang dat zijn hofmakerij hem in de problemen kan brengen. „Ik ben net weer single en ik heb geen behoefte aan daten, maar als ik dat wel heb, zal het waarschijnlijk mijn denken een beetje beïnvloeden. Er zijn zeker situaties waarin ik vermijd om alleen te zijn met bepaalde mensen.”