Russell: rol kerstman is als die van Elvis

Kurt vertelt in This Morning: „Het was een geweldige kans. In mijn leven heb ik de kans gehad om enkele personages te creëren en hopelijk gedenkwaardig te zijn. Ik denk dat als je Elvis Presley gaat spelen, je een iconisch persoon speelt, dus als je de kerstman gaat spelen, speel je een iconisch persoon. Het was gewoon een prachtige gelegenheid om een personage te spelen dat al 1700 jaar bestaat. Er zijn niet zo veel mensen die zo’n soort geschiedenis hebben.”

Russell nam de rol heel serieus, door het onderzoeken van de mythe van de kerstman en veel te lezen over het legendarische personage. „De kerstman speelde altijd een grote rol in onze familie en dat doet hij nog steeds”, legt de ster van Guardians of the Galaxy 2 uit. „Het is geen stripfiguur, dit is een echt persoon, dus ik wilde zoveel mogelijk over hem te weten komen.”

Het is niet de eerste keer dat Kurt het ’Santa’-pak uitprobeerde – hij was ooit verkleed als kerstman in een winkelcentrum in Los Angeles.