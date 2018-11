Moeder van verdronken jongen prijst prins William

De zestienjarige Robbie verdronk vorig jaar toen hij met vrienden ging zwemmen. In The Mirror vertelt zijn moeder Sarah Lea dat ze na zijn dood troost vond in onverwachte hoek. Een dag na de reddingsactie vernam de 33-jarige Britse namelijk van de koninklijke betrokkenheid toen een vriendin haar vertelde: „Een prins probeerde jouw prins te redden.”

De hertog van Cambridge sprak deze week over hoe traumatiserend het was als kinderen tijdens zijn dienst als copiloot van de East Anglian Air Ambulance, waarvoor hij van 2015 tot en met 2017 werkte, stierven. „Ik had diverse traumatische banen waarbij kinderen waren betrokken en nu ik zelf kinderen heb denk ik dat mijn relatie tussen mijn baan en mijn persoonlijke leven me bijna op de rand van de afgrond heeft gebracht.”

Lea prees de voormalige helikopterpiloot in de krant voor het uitspreken hiervan, in de hoop het bewustzijn te vergroten over de geestelijke impact van rouwen om een kind. „Ik kan prins William niet genoeg bedanken. Voor wat hij deed om mijn zoon op die vreselijke dag te redden en voor het feit dat hij zich nu uitspreekt over geestelijke gezondheidskwesties. Het laat zien dat onze toekomstige koning menselijk is. Het was dapper om te doen.”