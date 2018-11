Dan Karaty en Michael Boogerd met elkaar op de vuist

Dan Karaty Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Dan Karaty staat in de halve finale van Boxing Stars oog in oog met Michael Boogerd. De choreograaf, die woensdag musicalacteur Tommie Christiaan naar huis sloeg, kreeg donderdag net als alle andere deelnemende BN'ers te horen wie zijn volgende tegenstander is.