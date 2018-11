Johan Derksen: ’Humberto nieuwe presentator Voetbal Inside’

Eerder deze week liet de voetbalanalist al vallen dat er woensdag „in het diepste geheim” een pilot van het voetbalpraatprogramma werd opgenomen en dat Humberto – „vanwege het doorslaande succes met RTL Late Night” – de presentatie op zich gaat nemen.

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp (v.l.n.r.) Ⓒ Wessel de Groot

Vandaag ging Derksen er op Radio 538 iets dieper op in. „Toen wij naar John de Mol gingen, wilden wij graag de naam (Voetbal Inside, red.) meenemen, want dat was wel makkelijk geweest. Maar dat wilde RTL niet, want die wilden zelf met zo’n programma verder. En dat is trouwens heel gek hoor, want die naam heb ik ooit meegebracht van Voetbal International en was bedacht door onze uitgever, Kees van Nijnatten.”

Semiwetenschappelijk

De oud-voetballer voegt eraan toe: „Maar RTL was altijd van plan om een eigen show te beginnen en ik heb nu vernomen dat Humberto dat gaat doen. Die gaat op zondagavond Voetbal Inside maken. Daar wens ik ze alle succes mee en ze hebben het volste recht om dat te doen.”

Op de vraag van presentator Frank Dane wat hij van het programma verwacht, is Derksen duidelijk. „Niks. Wij zien dat niet als concurrentie. Kijk, het wemelt van de praatprogramma’s over voetbal en ze zijn haast allemaal hetzelfde. Er wordt semiwetenschappelijk over ’hoog drukzetten’ en ’hangende buitenspelers’ gesproken, alsof het hogere wiskunde is. Als je niet goed kunt slapen, moet je naar zo’n programma kijken. Dan dommel je vanzelf in. Wij onderscheiden ons toch met de chemie die wij aan tafel hebben. Wij zijn het enige programma op dat gebied waar de mensen zich geestelijk onafhankelijk opstellen.”

Simon Zijlemans

RTL wilde donderdagmiddag niet inhoudelijk op de uitspraken van Johan Derksen reageren. Een woordvoerder laat weten aan De Telegraaf: „Het klopt dat we bezig zijn met een nieuw sportprogramma. Er zingen veel namen rond, maar over de inhoud van dit programma willen we op dit moment niet meer kwijt.”

Naast Humberto Tan, worden ook onder anderen Simon Zijlemans, Bart Nolles en Marcel Meijer genoemd als presentator van het nieuwe programma.