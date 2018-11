Pia Douwes: we lijken op The Addams Family

Het belooft een hilarische voorstelling met veel humor en spektakel te worden. „The Addams Family is in onze ogen heel excentriek, maar het grappige is dat zij dat allemaal heel normaal vinden. Denk bijvoorbeeld aan hun voorliefde voor spinnen of het lakken van de nagels van een dooie rat”, zegt Pia.

Het is volgens Douwes niet alleen een kleurrijke musical met prachtige decors, special effects, live muziek en geweldige personages, maar het is ook nog eens een mooi verhaal. Het is een eigen, Nederlandse bewerking van het origineel. De dochter des huizes wordt verliefd op een ’normale’ Nederlandse jongen en uiteindelijk gaat de familie van de jongen bij The Addams Family op bezoek.

Universeel

„Door de ogenschijnlijke verschillen levert dat veel hilarische situaties op”, zegt Douwes, „maar de uitkomst is dat er veel meer overeenkomsten zijn dan gedacht. We zijn vaak bezig met de onderlinge verschillen, maar er zijn meer overeenkomsten dan we denken. Iedereen wordt verliefd en ook bij de Addams is er wel eens een huwelijkscrisis.” Kraaijkamp bevestigt dat er veel overeenkomsten zijn met The Addams Family. Het leukste stuk om te spelen vindt hij een lied dat hij met zijn vrouw zingt. Dat gaat over ouderschap en het loslaten van je kind. „Het is een universeel liefdeslied over ouderliefde.”

Zondag 2 december gaat de musical in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam in première.