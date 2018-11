House Rules NL krijgt spin-off met hotel

Het is aan de koppels deze hotelregels - zoals bepaalde stijlen, kleuren of materialen die wel of juist niet terug mogen komen in hun hotel of B&B - zo goed mogelijk te interpreteren om onder tijdsdruk verschillende ruimtes een complete make-over te geven. Dit doen ze onder toeziend oog van een vakjury. Presentatrice Airen Mylene volgt hen op de voet in de strijd om de hoofdprijs, die bestaat uit 25.000 euro.

Komende week is het de finaleweek van House Rules NL. Niet alleen de jury, maar ook de kijkers thuis bepalen in een livefinale wie de winnaar wordt. Wanneer Hotel Rules te zien is, is nog niet bekend.