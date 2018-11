Officier van Justitie bedreigd door verdachte inbraak Connie Witteman

Bij de inbraak werden meerdere kostbare sieraden uit de kluis van Connie Witteman gestolen. Vanwege de emotionele waarde van de juwelen besloot Connie de camerabeelden waarop de inbrekers te zien zijn te delen op sociale media. Inmiddels zijn er drie verdachten in de zaak, maar de (onverzekerde) juwelen zijn, op één horloge na, nog altijd spoorloos.

Anis Boumanjal, de advocaat van Connie, hoopt dat de medeverdachten ’te porren’ zijn de stukken terug te geven. ,,Ik doe een appèl op de verdachten, zeker op Illias L., bij zichzelf te rade te gaan. Doen zij dat niet, dan gaan wij er met gestrekt been in en komen we met een heel pittige vordering." Hoe hoog die vordering zou kunnen uitvallen, wilde de advocaat niet zeggen.

De 23-jarige Ilias L. werd een paar dagen na de inbraak aangehouden op de luchthaven van het Belgische Zaventem. Donderdag blijkt tijdens de zitting dat hij vlak na zijn aanhouding een agent en een officier van justitie met de dood zou hebben bedreigd.

Hij wist bovendien het mobiele telefoonnummer van de officier te achterhalen en viel haar op haar voicemail lastig. „In combinatie met de bedreiging die hij uitte bij de agent heeft de officier aangifte gedaan”, meldt een woordvoerder aan AT5.

Ilias liet donderdag weten spijt te hebben van zijn daden. „Ik kreeg van een advocaat een telefoonnummer en dat had ik gebeld. Het klopt, ik heb die woorden geroepen. Dat was niet de bedoeling. Ik heb er heel veel spijt van”, verklaart hij in de rechtbank.

De zaak wordt inhoudelijk behandeld op 1 februari.