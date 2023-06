Diederik Jekel vader geworden van een zoon

De 39-jarige Jekel maakte in maart bekend dat hij vader zou worden. Zijn vriendin was voor de tweede keer zwanger, nadat haar eerste zwangerschap in een miskraam was geëindigd. „Ik ben dankbaar dat Matthias het goed maakt en Eline goed herstelt”, schrijft de wetenschapper nu. „Ik ben ook dankbaar voor dat dit ons is gegeven. Genoeg mensen die niets liever willen, maar waarbij het maar niet lukt. Mensen die een kindje verliezen of die een bevalling hebben die totaal anders loopt dat ze gehoopt hadden. Ik begrijp denk ik een fractie meer jullie pijn juist doordat het ons bespaard is gebleven.”

Jekel geniet enorm van zijn zoon. „Met het liefste, zachtste en fijnste gezichtje dat ik me voor kan stellen waren de eerste paar dagen samen een bubbel waar ik nog weken in wil vertoeven. Zoveel leuks om te leren en uit te zoeken. Gelukkig is Matthias heel geduldig terwijl ik weer onwennig zijn ragfijne vingertjes door een truimouwtje heen probeer te frommelen”, zegt hij. „Ik beloof je lieve zoon dat ik er altijd voor je zal zijn, je lief zal hebben, je zal beschermen en je de onverwachte dingen zal laten meemaken die het leven soms zo mooi maken.”