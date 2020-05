Zwangere Katy Perry mist alcohol

Katy Perry – die vorige maand afscheid moest nemen van haar kat Kitty Purry – zei jaloers te zijn op kijkers die hun favoriete alcoholische versnapering wel kunnen drinken. „Ik klaag niet, maar ik kan nu niet drinken, want ik ben zwanger”, grapte de popster. „Ik kijk erg uit naar de toekomst waarin ik weer wat kan drinken. Dat kan nog jaren duren, denk ik.”

Katy is met verloofde, Hollywoodster Orlando Bloom, in verwachting van een meisje. De zangeres moest haar babyshower echter uitstellen vanwege het coronavirus. Eerder moesten de bruiloftsplannen van het stel al geannuleerd worden door het rondwarende virus. „Ik zie de situatie elke dag opnieuw aan. Ik ben over een tijd waarschijnlijk dankbaar daarvoor. Ik bedoel, ik ben ook nu dankbaar, maar er gebeurt gewoon zoveel.”